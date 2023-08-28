Общие боевые потери РФ с начала войны - около 261 310 человек (+550 за сутки), 4 400 танков, 5 425 артсистем, 8 562 бронированные машины
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Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 261 310 российских захватчиков.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.23 ориентировочно составляют:
личного состава – около 261310 (+490) человек,
танков ‒ 4400 (+4) ед,
боевых бронированных машин ‒ 8562 (+8) ед,
артиллерийских систем – 5425 (+22) ед,
РСЗО – 730 (+2) ед,
средств ПВО ‒ 499 (+1) ед,
самолетов – 315 (+0) ед,
вертолетов – 316 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4383 (+5),
крылатые ракеты ‒ 1415 (+4),
корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 7866 (+12) ед,
специальная техника – 809 (+1).