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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 261 310 человек (+550 за сутки), 4 400 танков, 5 425 артсистем, 8 562 бронированные машины

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Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 261 310 российских захватчиков.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 261310 (+490) человек,

танков ‒ 4400 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 8562 (+8) ед,

артиллерийских систем – 5425 (+22) ед,

РСЗО – 730 (+2) ед,

средств ПВО ‒ 499 (+1) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4383 (+5),

крылатые ракеты ‒ 1415 (+4),

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7866 (+12) ед,

специальная техника – 809 (+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 261 310 человек (+550 за сутки), 4 400 танков, 5 425 артсистем, 8 562 бронированные машины 01

Топ комментарии

  • vita gunesh
    ПОВЕРНІТЬ СТАРУ КАРТИНКУ!!! 🙏🙏🙏
  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3472 день москальсько-української війни.
    50! одиниці техніки та 490! чумардосів.
    12 броні, 24 арти і 12 логістики.
    Рахунок ППО спецтехніка нічийний - 1:1.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

    P.s. 261 000!!! це більше, ніж таке місто, як Тамбов ...
  • alexandr shamov
    Кацапы, до 10-го колена не будет вам пощады - получите свое сполна.
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