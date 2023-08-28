Общие боевые потери РФ с начала войны - около 261 310 человек (+550 за сутки), 4 400 танков, 5 425 артсистем, 8 562 бронированные машины

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 261 310 российских захватчиков.