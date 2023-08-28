Снарядный голод для оккупантов становится привычным из-за уничтожения пунктов боеснабжения, - ОК "Південь"

Силы обороны ликвидировали на Юге три враждебных пункта боеснабжения, что существенно отражается на снарядном состоянии врага.

Об этом заявила спикер ОК "Південь" Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"На юге продолжается работа Сил обороны. Преимущественно нами ведется контрбатарейная работа, и она достаточно результативна. За прошедшие сутки мы отминусировали еще 34 оккупанта, 5 крупнокалиберных пушек, 3 станции радиолокационные и радиоэлектронной борьбы. Также ликвидировано три пункта боеснабжения, что достаточно существенно отражается на снарядном состоянии противника.То есть снарядный голод для врага уже становится привычным, несмотря на то, что накануне за несколько дней оккупанты подтянули определенные запасы. Захватчики рассредоточили свои запасы по левобережью, сейчас время от времени пытаются подвозить снаряды на те позиции, где в них нуждаются", – сообщила она.

Также Гуменюк отметила, что огневой контроль украинских защитников над вражескими транспортно-логистическими маршрутами не позволяет российским войскам иметь устойчивое обеспечение. А то, что противник успел накопить, тоже методически уничтожается.

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