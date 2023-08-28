Силы ПВО ночью уничтожили 4 вражеских ракеты, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Ночью 28 августа 2023 года противник нанес удар ракетами морского и воздушного базирования. Четыре крылатых ракеты "Калибр" были выпущены из вражеского фрегата из акватории Черного моря вблизи Феодосии.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Также применены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34, которые оккупанты направили в сторону Кривого Рога из воздушного пространства оккупированной Херсонщины", - говорится в сообщении.

В результате боевой работы уничтожены четыре воздушных цели: две крылатые ракеты "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

В Воздушных силах отметили, что есть попадание в гражданский промышленный объект в Полтавской области. О последствиях и пострадавших сообщает местная администрация.

Также авиация Воздушных Сил за минувшие сутки нанесла более 10 авиаударов по оккупантам.

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