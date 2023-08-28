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Ракетный удар в Полтавской области: 2 человека погибли, еще 2 – ранены. ФОТО

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Ракетный удар в Полтавской области: 2 человека погибли, еще 2 – ранены. ФОТО
В результате ночной ракетной атаки 28 августа в Полтавской области 2 человека погибли, еще 2 - госпитализированы.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате вражеской атаки два человека погибли, два человека доставлены в больницу с незначительными повреждениями, о местонахождении еще двух человек пока неизвестно. Продолжаются поисковые работы и разбор завалов", - говорится в сообщении.

Также полностью разрушен производственный цех.

Россияне нанесли ракетный удар по поселку Гоголево, Миргородского района Полтавской области. В результате взрыва возникло возгорание помещения маслобойницы. Пока известно о гибели двух человек и 5 пострадавших. Люди работали в ночную смену.

Ракетный удар в Полтавской области: 2 человека погибли, еще 2 – ранены 01

Ракетный удар в Полтавской области: 2 человека погибли, еще 2 – ранены 02

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Топ комментарии

  • Leshek
    А главный киздабол предлагает как Израиль жить ( типа он нашел выход из ситуации) , не понимая что военная мощь врагов несоизмеримы . У арабов нет и тысячной доли того военного потенциала , который есть у засрашки.
  • Олег Олег e4c21766
    ермак сдает всю информацию в кремль,а потом возмущается.
  • Семен Непийпиво
    Я от не розумію, то ловлять блохерів за незрозуміле фото, а тут уже і фото виклали (на інших ресурсах) і адресу. Можна оголосити критерії кому можна викладати такі фото - ранг держслужбовця? Стаж в партії Слуга Народу?....
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