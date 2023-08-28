Противник за неделю применил около 400 тысяч боеприпасов против ВСУ на востоке Украины, боевые действия очень интенсивны, - Минобороны
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За минувшую неделю на восточном направлении украинские защитники подверглись почти 8 тысячам вражеских обстрелов.
Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в эфире общенационального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На прошлой неделе на Востоке – почти 8 тысяч обстрелов врага. Если поделить на семь дней – более 1000 обстрелов ежедневно", – сообщила она.
Обстрелы происходят из артиллерийских установок, враг атакует и авиационными снарядами, отметила Маляр.
"Применено около 400 000 боеприпасов со стороны врага, то есть боевые действия очень интенсивны", – добавила она.