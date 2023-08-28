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Противник за неделю применил около 400 тысяч боеприпасов против ВСУ на востоке Украины, боевые действия очень интенсивны, - Минобороны

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Противник за неделю применил около 400 тысяч боеприпасов против ВСУ на востоке Украины, боевые действия очень интенсивны, - Минобороны
За минувшую неделю на восточном направлении украинские защитники подверглись почти 8 тысячам вражеских обстрелов.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в эфире общенационального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На прошлой неделе на Востоке – почти 8 тысяч обстрелов врага. Если поделить на семь дней – более 1000 обстрелов ежедневно", – сообщила она.

Обстрелы происходят из артиллерийских установок, враг атакует и авиационными снарядами, отметила Маляр.

"Применено около 400 000 боеприпасов со стороны врага, то есть боевые действия очень интенсивны", – добавила она.

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Топ комментарии

  • Деніс Войцеховський
    Снарядний голод такий самий, як і ракет на 2-3 залпи.
  • Hrysha Hlyba
    Снарядний голод для окупантів стає доволі звичним ...
    Джерело: https://censor.net/ua/n3439945

    я не розуміюсь на артилерії.
    400 тисяч ***********, це голод, чи нє?
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