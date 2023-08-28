ВСУ деоккупировали Работино на Запорожье, продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого, - Минобороны
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Заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила деоккупацию Работино в Запорожской области
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.
По ее словам, "освобождено Работино и дальше наши войска двигаются юго-восточнее" этого населенного пункта.
Маляр добавила, что сейчас Вооруженные Силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого "несмотря на яростное сопротивление врага".