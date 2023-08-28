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ВСУ деоккупировали Работино на Запорожье, продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого, - Минобороны

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ВСУ деоккупировали Работино на Запорожье, продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого, - Минобороны
Заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила деоккупацию Работино в Запорожской области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center

По ее словам, "освобождено Работино и дальше наши войска двигаются юго-восточнее" этого населенного пункта.

Маляр добавила, что сейчас Вооруженные Силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого "несмотря на яростное сопротивление врага".

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Топ комментарии

  • сергей юрко
    Ти, падло, світишся під всіма новинами про бойові дії і постійно обсираєш наших воїнів. Тому тебе і запам'ятали
  • Bob Fayn
    до Очеретуватого 15 км.від Роботино.Очеретувате повністю оточене в оборонних укриттях по карті Діпстейт..перед ним ще дві лінії укріплень рашистів.
  • сергей юрко
    Кацап, коли вже заткнешся? Задовбав уже шпарити по путінській методичці.
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