ОП хочет защитить "своих топ-коррупционеров" и уничтожить оппонентов, приравняв коррупцию к госизмене, - Шабунин
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Приравнивая коррупцию к госизмене, ОП преследует следующие цели:
1) защитить своих ТОП коррупционеров. СБУ будет расследовать то же, что и НАБУ, а значит, доказательства в "чувствительных" для ОП делах будут уничтожены.
Напомню, что дело Татарова от НАБУ забрали именно в СБУ – там же его и похоронили. Теперь ОП ставит схему на поток.
2) получить инструменты уничтожения оппонентов. НАБУ работает в рамках УПК и публично. СБУ будет уничтожать врагов Ермака по беспределу (см. на ДБР и БЭБ) и минимально публичным способом (специфика процесса по госизмене)", - пояснил он.
По словам Шабунина, Офис Президента "защищает своих ТОП коррупционеров и готовит инструмент построения политического авторитаризма".
"Напомню, что Лукашенко сначала зачищал оппозицию именно под лозунгом "борьбы с коррупцией". Остановить это можно двумя способами: 1. максимальной оглаской (особенно среди военных) и 2. позицией международных партнеров. Ради денег своих избирателей и демократии в Украине международные партнеры должны были выставить властям жесткую позицию: примете это дер#мо – не получите ни цента", - подытожил глава ЦПК.