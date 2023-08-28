Враг изучает уязвимые места энергетических объектов Украины и расположение систем ПВО для оптимальной тактики ударов осенью, - ГУР МО

Россияне анализируют энергетические объекты Украины, уязвимые места и расположение систем ПВО, чтобы выбрать оптимальные маршруты, тактику и подход для ракетных ударов этой осенью.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Тактика и подход потенциальных ударов России осенью будет зависеть от того, насколько методически правильно она определит критические для Украины объекты. Это может быть и 1-3 удара, направленных на один объект, чтобы его окончательно уничтожить. И массированный удар разными видами вооружения – беспилотниками и ракетами.

"Но таких массированных ударов, как это было в прошлом октябре, ноябре, декабре, когда они выпускали по 70-100 ракет одновременно, вероятнее всего, уже не будет. Россияне осознают, что они могут не добиться своей цели, а только истощат свои запасы, как в прошлом году", - сказал Скибицкий.

По его словам, в разведке будут делать все, чтобы защитить объекты, своевременно выявить подготовку к ударам и, соответственно, дать рекомендации энергетикам, чтобы не допустить серьезных разрушений.

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