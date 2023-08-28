Россия отменила демонстрационные военные учения "Запад-2023", - британская разведка

Россия отменила ежегодные военные учения, которые имели, в основном, демонстрационный характер, скорее всего из-за нехватки войск и техники, а также из-за опасений критики внутри страны.

Об этом говорится в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

Учения "Запад-23" - крупное ежегодное мероприятие, которое проводится с 2010 года. Они должны были стать кульминацией года военной подготовки и пройти в сентябре 2023 года.

Однако с 2021 года Россия проводила Запад-23 на западе России по меньшей мере раз в два года, поскольку ее приоритетом является противодействие тому, что она воспринимает как угрозу со стороны НАТО. В частности, в 2021 году проводились крупнейшие российские учения с советских времен.

По данным британской разведки, неэффективность российских военных в Украине показала, что "учения "Запад" имели ограниченную ценность для обучения, и, в основном, проводились для показухи".

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"Россия, вероятно, отменила "Запад-23", потому что налицо - слишком мало войск и техники. Кроме того, существует реальная вероятность того, что российское руководство также чувствительно к внутренней критике, связанной с проведением учений "Запад" во время войны", - отмечают в Минобороны Британии.