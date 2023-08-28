На куртках для ВСУ Резников переплатил минимум $6,5 млн из бюджета, на которые можно было купить тысячи мавиков, - Шабунин

Минобороны могло закупить куртки для ВСУ вдвое дешевле.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы Резников поискал турецкие куртки тупо через интернет, то купил бы их вдвое дешевле. Не за 86$ за штуку, а за, например, 50$. Вот здесь цены на зимние куртки из Турции.

В то же время Минобороны САМО НАШЛО компанию племянника депутата от "Слуги народа" (из оборонного комитета ВРУ) и купили у него куртки вдвое дороже. Таким образом Резников ПЕРЕПЛАТИЛ на этом контракте минимум 6,5 миллионов долларов бюджетных средств", - говорится в сообщении.

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По словам Шабунина, "вместо того, чтобы купить на эти деньги 2 тысячи мавиков, Резников подарил эти 10 миллионов долларов компании племянника народного депутата от власти (еще и из оборонного комитета ВРУ, не увидевшего проблем в этой закупке)".

"Кто-то украл на куртках, а кто-то умрет на поле боя (из-за отсутствия "глаз"). Все предельно просто. Попытки Резникова и ОП отпетлять от этого факта – отвратительны. Так же как отвратительны действия тех, кто ему помогает (сознательно или нет)", - подытожил глава ЦПК.

Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что племянник "слуги народа" Касая был бенефициаром "турецкой" компании, у которой Минобороны втрое дороже закупило "зимние" куртки.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике, "слуга народа" Анастасия Радина сообщила, что одним из промежуточных выводов антикоррупционного комитета стало подтверждение подлинности документов по закупке летних курток для ВСУ, которые на таможне внезапно стали зимними и значительно дороже.

Министр обороны Резников предложил пари: если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтверждаются, он уходит с должности. Если нет – нардеп Анастасия Радина сдает мандат, а журналист Михаил Ткач на 3 года прекращает заниматься журналистикой. Радина согласилась на пари, Ткач - отказался.

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