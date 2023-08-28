РФ уже начала самостоятельно собирать "шахеды", планирует изготовить 1300 дронов к концу текущего года, - ГУР МО

По предварительным данным украинской разведки, финальный этап сбора ударных беспилотников проходит на территории России. Враг планирует нарастить производство дронов до конца этого года и собрать 1300 единиц.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"После последних атак "шахедов" мы обнаружили в них элементы, указывающие на то, что финальный этап сбора этих БПЛА происходит уже на территории России. Об этом, в частности, свидетельствует увеличение количества российских деталей в дронах. Кроме того, у нас есть планы агрессора, которыми предусмотрено наращивание производства "шахедов" на территории РФ. В то же время, во время одной из российских выставок ВПК было заявлено, что Москва хочет освоить примерно 60 БПЛА различных модификаций до 2030 года", - рассказал Скибицкий.

По предварительным данным украинской разведки, противник запланировал во втором полугодии этого года изготовить 1300 единиц так называемых "Герань-2", то есть "шахедов". Для них планируется использовать комплектующие как иностранного, так и собственного производства.

Однако, отметил Скибицкий, в реальности Россия на сегодняшний день не способна производить такое количество БПЛА.

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По его словам, сейчас ГУР собирает данные о том, какова фактическая мощность развернутого врагом производства, где именно они собирают эти дроны и какие предприятия на территории государства-агрессора участвуют в поставке деталей.

Успешность планов врага будет зависеть от эффективности санкций и "кинетического действия" на объекты, участвующие в производстве "шахедов" в РФ, добавляет представитель ГУР.