Военнопленные рашисты после обмена снова возвращаются на фронт, где повторно попадают в плен ВСУ, - ГУР МО
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Некоторые военнопленные оккупанты, возвращаясь после обмена в РФ, снова шли воевать против Украины.
Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью ISLND TV, передает Цензор.НЕТ.
Его спросили, какое количество из тех российских военных, которых поменяли на украинских защитников, возвращается на фронт.
"По процентам трудно сказать, но возвращаются, и это не единичные случаи. У нас есть уже те, которые по несколько раз в плен попадали - настолько фартовые персонажи", - сказал Юсов.
Представитель ГУР отметил, что это - доказательство гуманности украинской армии, которая не убивала этих оккупантов.