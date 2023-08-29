Мы предоставили 200 млн грн на приобретение жилья военным, - мэр Николаева Сенкевич

Городские власти Николаева разработали программу обеспечения военных жильем. Получить денежную компенсацию на приобретение жилья может защитник, который служит в части Николаевского гарнизона и платит НДФЛ в местный бюджет.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ

Деньги на приобретение жилья выделяют из средств, поступающих в городской бюджет в виде налогов на доходы физических лиц, уплаченных военными.

"В этом году из бюджета города на приобретение жилья для военных мы выделили 200 млн грн. Эту сумму распределяем на все воинские части – согласно тому, сколько средств в виде налогов они уплатили в местный бюджет. Кандидатов на получение жилья или компенсации за него подают командиры бригад, список утверждает руководитель гарнизона", - объяснил Сенкевич.

В комментарии мэр Николаева добавил, что в настоящее время четырем военнослужащим уже приобрели квартиры, еще пяти - предоставили денежные компенсации для покупки жилья. Также профильная комиссия утвердила еще 10 заявок – скоро военным вручат сертификаты.

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Как уточнили в пресс-службе городского совета, в этом году город также получил государственную субвенцию на приобретение жилья военнослужащим с инвалидностью 1 и 2 групп, а также членам семей погибших воинов. Объем субвенции – 11,2 млн гривен. За эти средства квартиры закупят трем военным с инвалидностью и двум членам семей погибших защитников.