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Спикер МИД Николенко о пророссийских заявлениях Папы Римского: Обидно, что российские великодержавные идеи звучат из его уст

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Спикер МИД Николенко о пророссийских заявлениях Папы Римского: Обидно, что российские великодержавные идеи звучат из его уст
Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко прокомментировал призывы Папы Римского Франциска никогда не отказываться от наследия Российской Империи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Николенко в фейсбуке.

"Именно такой империалистической пропагандой, "духовными скрепами" и "потребностью" в спасении "великой Матушки России" Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотен украинских городов и сел", - отметил Николенко.

Он выразил сожаление, что российские великодержавные идеи, которые и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно выражает Папы Римский, миссия которого, "в нашем понимании, как раз заключается в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства".

Отметим, что речь идет о таких словах Папы Римского: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы - потомки великой Матушки России, шагайте вперед с этим. И спасибо вам - спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами".

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Топ комментарии

  • YU ST
    Це не папа, а какой-то позор.
  • Алекс Мышкевич
    Папа-рашист - такого Святий престол ще не бачив за всі свої 2 000 років існування 😕
  • YU ST
    Старий пердун. Нащадки великої катерини? Це тієї, яку "любили" люди, коні і ведмеді? Порядна християнка була.
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