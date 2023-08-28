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Глава УГКЦ ожидает от Папы Римского разъяснений относительно его русофильских заявлений

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Глава УГКЦ ожидает от Папы Римского разъяснений относительно его русофильских заявлений
Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав заявил, что ожидает объяснения от Папы Римского Франциска относительно его призывов к россиянам не отказываться от наследия Российской Империи.

Об этом говорится в заявлении Блаженнейшего Святослава на сайте УГКЦ, сообщает Цензор.НЕТ.

В заявлении говорится, что Глава УГКЦ надеется на то, что слова Папы Римского были сказаны спонтанно и без поддержки империалистических амбиций России. Слова о "великой России Петра І, Екатерины ІІ, той империи - великой, просвещенной, страны большой культуры и большой гуманности" Блаженнейший Святослав называет худшим примером империализма и крайнего российского национализма.

Также он отмечает, что существует опасность, что эти слова могут быть восприняты как поддержка того национализма и империализма, который сегодня стал причиной войны в Украине.

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"Как Церковь, мы хотим заявить, что в контексте агрессии России против Украины подобные высказывания вдохновляют неоколониальные амбиции страны-агрессора, хотя должны были бы категорически осуждать такой способ "быть русскими". Во избежание каких-либо манипуляций относительно намерений, контекста и высказываний, присвоенных Святейшему Отцу, мы ожидаем от Святого Престола объяснения этой ситуации", - говорится в заявлении.

Блаженнейший Святослав также сообщил, что через несколько дней епископы УГКЦ примут участие в ежегодном Синоде в Риме и будут иметь возможность донести Папе "сомнения и боль украинского народа".

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Отметим, что речь идет о таких словах Папы Римского: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы - потомки великой Матушки России, шагайте вперед с этим. И спасибо вам - спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами".

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко уже осудил это заявление.

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Топ комментарии

  • YU ST
    Після такого УГКЦ треба вливатися в ПЦУ
  • YU ST
    Цей персонаж додав потужній цвях в хрест Католицької Церкви, де він є тимчасовим фігурантом. І якщо кардинали і Синод не відреагують належним чином, то цей "вкид" стане чорною сторінкою в діяльності Католицької Церкви, і УГКЦ стане заручником цієї ганьби!
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    ОФУЕТЬ
    »Зазначимо, що йдеться про такі слова Папи Римського: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії - великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви - нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам - дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами" Джерело: https://censor.net/ua/n3440139

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