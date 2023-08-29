Резников: "Что бы то ни было F-16 будут, я это знаю"

Министр обороны Украины Алексей Резников точно знает, что Украина получит истребители четвертого поколения F-16, а с ними и "другие интересности".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что бы там ни было F-16 будут, я это знаю. Не просто думаю, а знаю. И будут другие разные "интересности". Потому что нам нужно сегодня говорить о будущем нашей армии, будущем Сил обороны. И мы об этом говорим , в первую очередь, с американскими партнерами, о Future Force Concept", - отметил Резников.

Он отметил, что даже после победы, "чтобы россияне не могли вернуться", Украине нужно обладать мощной модернизированной современной армией.

"Современная авиация - это элемент ПВО и элемент предотвращения доминирования врага в воздухе. Поэтому F-16 и я надеюсь - шведский Gripen, как минимум, будут в Воздушных силах Украины", - добавил он.

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