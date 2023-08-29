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Резников: "Что бы то ни было F-16 будут, я это знаю"

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Резников: "Что бы то ни было F-16 будут, я это знаю"
Министр обороны Украины Алексей Резников точно знает, что Украина получит истребители четвертого поколения F-16, а с ними и "другие интересности".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Что бы там ни было F-16 будут, я это знаю. Не просто думаю, а знаю. И будут другие разные "интересности". Потому что нам нужно сегодня говорить о будущем нашей армии, будущем Сил обороны. И мы об этом говорим , в первую очередь, с американскими партнерами, о Future Force Concept", - отметил Резников.

Он отметил, что даже после победы, "чтобы россияне не могли вернуться", Украине нужно обладать мощной модернизированной современной армией.

"Современная авиация - это элемент ПВО и элемент предотвращения доминирования врага в воздухе. Поэтому F-16 и я надеюсь - шведский Gripen, как минимум, будут в Воздушных силах Украины", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Я також впевнений. І я не міністр оборони. Виключіть йому мікрофон. Дайте дерев'яну рахівницю, хай золоті яйця підраховує. Бо це його рівень.
  • Власов Сергей b3083465
    Слишком сегодня много спича Резникова прямо чует конец своей должности так забрасывает на вентилятор
  • Семен Мойсив e92dfb22
    Щось дуже багато цього Яйцеслава в ефірі з"явилось. Мабудь комусь заніс пару килограмів яєць..
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