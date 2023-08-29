Коррупция касается преимущественно гражданских ВВК, а не военных, - Резников

Случаи коррупции наблюдаются преимущественно в гражданских военно-врачебных комиссиях.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Украине существует 760 гражданских ВВК и только 103 – военных. Причем, те 103 военных находятся в госпиталях и занимаются подтверждением уже после ранения и потери возможности продолжать службу", – отметил Резников.

Министр добавил, что соблазна в получении взятки в военно-врачебных комиссиях действительно есть, но это касается преимущественно гражданских ВВК, а не военных.

Глава минобороны считает, что цифровизация и электронные реестры, которые появятся в работе ВВК, искоренят коррупционную составляющую.

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