Член горсовета Баден-Бадена нарисовал свастику на автомобилях из Украины

В германском курортном городе Баден-Баден член городского совета нарисовал свастику на двух автомобилях с украинскими номерами и написал на них заглавными буквами "Fuck UA".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

К какой именно политической фракции относится нарушитель, не уточняется. Член горсовета обвиняется в том, что он в январе и марте разрисовал по одному из украинских автомобилей на одном из подземных паркингов.

По факту этого правонарушения политику выписали штраф "за использование атрибутики антиконституционных организаций" и оскорбление, сообщила прокуратура Баден-Бадена.

Согласно сообщениям, политику 24 августа выписали штраф в размере 50-дневного оклада. Точная сумма штрафа, пока не вступившего в законную силу, не называется. Если политик не обжалует штраф, он вступит в силу 8 сентября.

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