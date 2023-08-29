Претендент на выдвижение от Республиканской партии на выборах президента США Рамасвами предлагает отдать РФ оккупированные территории Украины

Претендент на выдвижение от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года в США Вивек Рамасвами предлагает признать российскую оккупацию части украинских территорий и закрыть Украине путь в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Рамасвами отметил, что наибольшую опасность для США представляет сближение Москвы и Пекина. По его словам, "чем дольше в Украине идет война, тем больше становится понятно, что ее единственный победитель — это Китай".

Претендент на президентских выборах хочет повторить поступок Никсона и уехать в 2025 году в Москву, чтобы "обеспечить мир в Украине" на "условиях, которые ставят американские интересы на первое место".

"С этой целью я приму российский контроль над оккупированными территориями и пообещаю заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного союза с Китаем", - заявил республиканец.

Кроме того, Рамасвами хочет отменить санкции для страны-агрессора России. Он считает, что таким образом сможет преподнести Россию как стратегический фактор сдерживания китайских планов в Восточной Азии.

Читайте: Помощь Украине полностью отвечает национальным интересам США, - сенатор-республиканец Ромни

Ранее Рамасавами заявил, что США должны добиться "больших уступок" от Украины, чтобы завершить войну.

Как сообщает CNN, результаты предварительных опросов республиканцев показывают, что Рамасвами занимает третье место (11%) после Дональда Трампа (53%) и Рона ДеСантиса (16%) на праймериз.