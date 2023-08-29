Претендент на выдвижение от Республиканской партии на выборах президента США Рамасвами предлагает отдать РФ оккупированные территории Украины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Рамасвами отметил, что наибольшую опасность для США представляет сближение Москвы и Пекина. По его словам, "чем дольше в Украине идет война, тем больше становится понятно, что ее единственный победитель — это Китай".
Претендент на президентских выборах хочет повторить поступок Никсона и уехать в 2025 году в Москву, чтобы "обеспечить мир в Украине" на "условиях, которые ставят американские интересы на первое место".
"С этой целью я приму российский контроль над оккупированными территориями и пообещаю заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного союза с Китаем", - заявил республиканец.
Кроме того, Рамасвами хочет отменить санкции для страны-агрессора России. Он считает, что таким образом сможет преподнести Россию как стратегический фактор сдерживания китайских планов в Восточной Азии.
Ранее Рамасавами заявил, что США должны добиться "больших уступок" от Украины, чтобы завершить войну.
Как сообщает CNN, результаты предварительных опросов республиканцев показывают, что Рамасвами занимает третье место (11%) после Дональда Трампа (53%) и Рона ДеСантиса (16%) на праймериз.