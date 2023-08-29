Украина нуждается в участии третьей страны для освобождения гражданских из российского плена, - Кулеба

Украина в вопросе освобождения гражданских лиц из российского плена нуждается в привлечении третьей страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава МИД отметил, что привлечение третьей страны позволяет использовать "дипломатию маятника" с Россией. Он отметил, что это очень важно в вопросе защиты человеческих жизней.

"Вопрос гражданских заложников – это большое страдание, и поэтому мы ежедневно пытаемся освободить этих людей, этот процесс отличается от обмена военнопленных", – сказал Кулеба.

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