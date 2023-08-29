Армия РФ не может возобновить масштабные наступательные операции из-за нехватки элитных подразделений, - ISW
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.
Геолоцированные кадры, опубликованные 27 августа, показывают, что российское военное командование перебросило подразделения 76-й российской гвардейской десантно-штурмовой дивизии для усиления российских позиций у Роботино, вероятно, из Кременной на Луганщине.
Эксперты ISW ранее отмечали, что российские войска передислоцировали 7-ю гвардейскую горнострелковую дивизию ВДВ из Херсонской области для поддержки российской обороны в Запорожской области, а также перебросили другие силы ВДВ из Луганской области для защиты от контрнаступлений украинских войск на флангах Бахмута.
Российское военное командование последовательно надеялось на формирования ВДВ как наступательные, и они, вероятно, деградировали из-за своего высокого оперативного темпа. Деградация этих сил, вероятно, ослабит способность армии РФ проводить сложные оборонительные операции и почти наверняка подорвет любые намерения России восстановить масштабные наступательные операции, преимущественно опиравшиеся на ВДВ, которых сейчас не хватает в РФ.