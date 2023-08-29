Армия РФ не может возобновить масштабные наступательные операции из-за нехватки элитных подразделений, - ISW

Российское военное командование продолжает тратить относительно элитные российские воздушно-десантные войска, направляя их для защиты уязвимых позиций на пути украинского контрнаступления.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Геолоцированные кадры, опубликованные 27 августа, показывают, что российское военное командование перебросило подразделения 76-й российской гвардейской десантно-штурмовой дивизии для усиления российских позиций у Роботино, вероятно, из Кременной на Луганщине.

Эксперты ISW ранее отмечали, что российские войска передислоцировали 7-ю гвардейскую горнострелковую дивизию ВДВ из Херсонской области для поддержки российской обороны в Запорожской области, а также перебросили другие силы ВДВ из Луганской области для защиты от контрнаступлений украинских войск на флангах Бахмута.

Российское военное командование последовательно надеялось на формирования ВДВ как наступательные, и они, вероятно, деградировали из-за своего высокого оперативного темпа. Деградация этих сил, вероятно, ослабит способность армии РФ проводить сложные оборонительные операции и почти наверняка подорвет любые намерения России восстановить масштабные наступательные операции, преимущественно опиравшиеся на ВДВ, которых сейчас не хватает в РФ.

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