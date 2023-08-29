Нет необходимости объявлять новую мобилизацию для увеличения численности, - Резников

Мобилизационный план в Украине пока еще не выполнен, поэтому нет необходимости объявлять увеличение мобилизационной планки.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Тот план мобилизации, который был утвержден Верховной Радой, он еще не выполнен, в хорошем смысле. Это значит, что у нас сегодня нет необходимости объявлять новую мобилизацию по увеличению численности. У нас есть еще ресурсы с точки зрения правового плана", - отметил Резников.

Министр заявил, что Украина терпит потери, но они "кратно меньше потерь россиян", хотя есть погибшие и раненные, поэтому нужно восполнять потери.

"Но сказать, что сегодня у нас критическая ситуация и нужно увеличивать – нет, такого нет", – добавил глава Минобороны.

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