ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области, за сутки произошло 32 боевых столкновения, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Об этом идет речь в утренней сводке ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Поповки, Славгорода Сумской области и Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Карповичи, Камень Черниговской области; Волфино, Бояро-Лежачие, Ободы, Середина-Буда, Новодмитровка, Поповка, Стукаловка Сумской области и Малая Волчья, Зыбино, Охримовка, Ольховатка, Ветеринарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ивановки и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Кисловка, Колодязное, Берестово Харьковской области.

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На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новоегоровки, Твердохлебового, Белогоровки Луганской области; Торского, Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Богдановки, Клищиевки, Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Приволье, Григоровка, Ивановское, Клещиевка, Александро-Шультино, Торецк, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты: Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

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На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Константиновки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Катериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Водяного, Новоселки, Благодатного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Угледар, Водяное, Максимовка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Полтавка, Гуляйпольское, Пятихатки, Чаривное, Малые Щербаки, Каменское, Плавни Запорожской области.

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На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки, Ольговки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Херсон, Садовое, Станислав Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.