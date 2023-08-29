Пилотов, погибших в авиакатастрофе на Житомирщине, представили к государственным наградам, - Воздушные силы

Военные пилоты, трагически погибшие во время выполнения боевого задания на Житомирщине 25 августа 2023 года, представлены к государственным наградам.