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Пилотов, погибших в авиакатастрофе на Житомирщине, представили к государственным наградам, - Воздушные силы

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Пилотов, погибших в авиакатастрофе на Житомирщине, представили к государственным наградам, - Воздушные силы
Военные пилоты, трагически погибшие во время выполнения боевого задания на Житомирщине 25 августа 2023 года, представлены к государственным наградам.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с приказом командующего Воздушными Силами ВС Украины № 661 от 28 августа 2023 года майорам Вячеславу Минке и Сергею Проказину присвоено воинское звание "подполковник" (посмертно), капитану Андрею Пильщикову присвоено воинское звание "майор" (посмертно)", - говорится в сообщении.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 25 августа 2023 года в Житомирской области произошла ужасная авиакатастрофа. При выполнении боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Воздушные силы обнародовали имена погибших пилотов. Среди них – легендарный Андрей Пильщиков с позывным Джус.

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Топ комментарии

  • Walmis Walmis
    За угробленные жизни и разбитые самолеты?
  • Лис Микита 4754e778
    нахрена їм ті звання на тому світі,що майорів в рай без черги пускають?При житті треба цінити.Коли вже цей совок припинеться?Мабуть не при цих "зелених" піонерах(.
  • Сергей Андрейчев 56199a41
    За порушення правил польотів і посадових інструкцій.Доречі-розслідування трагедії триває.Аварій просто так не існує.
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