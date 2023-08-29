Общие боевые потери РФ с начала войны – около 261 840 человек (+530 за сутки), 4 414 танков, 5 450 артсистем, 8 579 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 261 840 российских захватчиков.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.08.23 ориентировочно составляют:
личного состава – около 261840 (+530) человек,
танков ‒ 4414 (+14) ед,
боевых бронированных машин 8579 (+17) ед,
артиллерийских систем – 5450 (+25) ед,
РСЗО – 733 (+3) ед,
средства ПВО – 500 (+1) ед,
самолетов – 315 (+0) ед,
вертолетов – 316 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4387 (+4),
крылатые ракеты ‒ 1419 (+4),
корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 7909 (+43) ед,
специальная техника – 820 (+11).