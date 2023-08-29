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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 261 840 человек (+530 за сутки), 4 414 танков, 5 450 артсистем, 8 579 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 261 840 российских захватчиков.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.08.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 261840 (+530) человек,

танков ‒ 4414 (+14) ед,

боевых бронированных машин 8579 (+17) ед,

артиллерийских систем – 5450 (+25) ед,

РСЗО – 733 (+3) ед,

средства ПВО – 500 (+1) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4387 (+4),

крылатые ракеты ‒ 1419 (+4),

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7909 (+43) ед,

специальная техника – 820 (+11).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 261 840 человек (+530 за сутки), 4 414 танков, 5 450 артсистем, 8 579 бронированных машин 01

Топ комментарии

  • Igor Grytselyak
    Навіть попри патякання західних розчарувальників,цифри вражають.Контрнаступ-це не про території,а про москалерубку,разом з металорубкою)
  • Владислав Сварчевський
    Вдалий день! Слава ЗСУ!!!
  • Виктор Бороветский
    Хлопці ,ви найкращі!! Слава ЗСУ!!
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