Общие боевые потери РФ с начала войны – около 261 840 человек (+530 за сутки), 4 414 танков, 5 450 артсистем, 8 579 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 261 840 российских захватчиков.