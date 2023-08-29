Оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсонщины, детсады в Херсоне и Бериславском районе, 1 человек погиб
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Российские военные за прошедшие сутки попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территории и постройки дошкольных учебных заведений в Херсоне и Бериславском районе.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки противник совершил 61 обстрел, выпустив 275 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации.
По городу Херсон враг выпустил 18 снарядов", – говорится в сообщении.
Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения.