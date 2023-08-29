Оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсонщины, детсады в Херсоне и Бериславском районе, 1 человек погиб

Российские военные за прошедшие сутки попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территории и постройки дошкольных учебных заведений в Херсоне и Бериславском районе.