Премьер Японии Кисида 29 августа проведет переговоры с Зеленским, - СМИ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kyodo.
Как отмечают источники в японском правительстве, предположительно, во время беседы обсуждение будет сосредоточено на подтверждении солидарности Японии с Украиной, а также анонсе нового пакета разносторонней помощи для восстановления украинского государства.
Кисида также, вероятно, воспользуется этими переговорами для согласования позиций с Зеленским перед саммитом стран G20, который состоится в Индии в следующем месяце. Ранее сообщалось, что на полях саммита премьер Японии намерен обсудить помощь Украине и новые санкции против России с мировыми лидерами.
Также правительство Японии принимает меры по подготовке проведения международной конференции по восстановлению Украины в начале следующего года.