Премьер Японии Кисида 29 августа проведет переговоры с Зеленским, - СМИ

Во вторник, 29 августа, премьер-министр Японии Фумио Кисида инициировал телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kyodo.

Как отмечают источники в японском правительстве, предположительно, во время беседы обсуждение будет сосредоточено на подтверждении солидарности Японии с Украиной, а также анонсе нового пакета разносторонней помощи для восстановления украинского государства.

Кисида также, вероятно, воспользуется этими переговорами для согласования позиций с Зеленским перед саммитом стран G20, который состоится в Индии в следующем месяце. Ранее сообщалось, что на полях саммита премьер Японии намерен обсудить помощь Украине и новые санкции против России с мировыми лидерами.

Также правительство Японии принимает меры по подготовке проведения международной конференции по восстановлению Украины в начале следующего года.

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