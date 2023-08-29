"Вагнеровцам" в Беларуси выдают новые паспорта, - оппозиционер Латушко

Павел Латушко, белорусский оппозиционер, руководитель Народного антикризисного управления, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, заявил, что оставшимся на территории РБ наемникам ЧВК "Вагнер" выдают новые паспорта на другие имена для пересечения границы в ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Латушко сказал в интервью польскому изданию РАР.

"По подтвержденной информации, вагнеровцы получают белорусские паспорта – настоящие документы, но оформлены на другие имена. Таким образом они могут просто въезжать на территорию ЕС через пограничные переходы для совершения диверсий и терактов", - отметил он.

Латушко добавил, что в Беларуси остаются несколько тысяч наемников из ЧВК "Вагнера" и белорусский диктатор Александр Лукашенко хотел бы, чтобы они остались в стране, но "у него нет достаточных финансовых ресурсов, чтобы содержать большую группу боевиков".

Латушко отметил, что часть из "вагнеровцев" отправится в Африку, часть - подпишет контракты с Минобороны России, а другие уволятся со службы или останутся в Беларуси.

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Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ППК "Вагнер" террорист Пригожин.

Вместе с Пригожиным на борту самолета предположительно был один из главарей "Вагнера" Дмитрий Уткин.

По факту падения самолета Пригожина Следствием РФ нарушено дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Ряд телеграмм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер" подтвердила ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "предателей России".