"Вагнеровцам" в Беларуси выдают новые паспорта, - оппозиционер Латушко
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Латушко сказал в интервью польскому изданию РАР.
"По подтвержденной информации, вагнеровцы получают белорусские паспорта – настоящие документы, но оформлены на другие имена. Таким образом они могут просто въезжать на территорию ЕС через пограничные переходы для совершения диверсий и терактов", - отметил он.
Латушко добавил, что в Беларуси остаются несколько тысяч наемников из ЧВК "Вагнера" и белорусский диктатор Александр Лукашенко хотел бы, чтобы они остались в стране, но "у него нет достаточных финансовых ресурсов, чтобы содержать большую группу боевиков".
Латушко отметил, что часть из "вагнеровцев" отправится в Африку, часть - подпишет контракты с Минобороны России, а другие уволятся со службы или останутся в Беларуси.
Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ППК "Вагнер" террорист Пригожин.
Вместе с Пригожиным на борту самолета предположительно был один из главарей "Вагнера" Дмитрий Уткин.
По факту падения самолета Пригожина Следствием РФ нарушено дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.
Ряд телеграмм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер" подтвердила ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "предателей России".