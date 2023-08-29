Более 5,7 тысяч должностных лиц подали декларации за неделю, - НАПК

За прошедшую неделю более 5,7 тыс. чиновников подали декларации. Динамика декларирования выросла вдвое.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции.

"Всего по состоянию на 28 августа декларации за 2021 год подали уже 399,2 тыс. публичных служащих", – говорится в сообщении.

Среди них: 48 народных депутатов (+3 в неделю); 5 министров; 3 заместителя руководителя Офиса Президента; 35 428 должностных лиц категорий "А" и "Б" (госслужащие на руководящих должностях, +213 за неделю); 2570 судей (+ 39 за неделю); 9975 прокуроров, следователей, дознавателей (+ 67 за неделю); 7 глав ОГА и ОВА.

За 2022 год подали декларации более 277 тыс. человек. В частности, 31 народный депутат (+1 за неделю), один заместитель руководителя Офиса Президента (+1), 4 члена Правительства и 3 председателя ОГА/ОВА.

Читайте также: Я категорически против возобновления декларирования на период военного времени для военнослужащих и членов их семей, - Резников