В Кремле утвердили новые нарративы, которые будут использовать в информационной войне против Украины, - ГУР МО
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в ближайшее время российская система дезинформации сосредоточится на использовании нарративов о "массовой мобилизации", "неверии украинских партнеров в возможности победы", "провальном контрнаступлении", "тотальной коррупции" и "прекрасной жизни на оккупированных территориях".
"В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко, кремлевские "технологи" и представители медиаресурсов, которые вовлечены в проведение операций в информационной сфере", – говорится в сообщении.
Кремлевские политтехнологи будут использовать следующие темы и нарративы:
- Массовая мобилизация":
●вроде бы мобилизации подлежат все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья;
●вроде бы мобилизация касается несовершеннолетних.
- "Неверие украинских партнеров в возможности победы":
●мнимые "договорняки" о "мире в обмен на территории";
●фейковые политические соглашения: в частности, фабрикование материалов о якобы "тайной договоренности" киевского городского головы Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США о поддержке его на предстоящих выборах Президента Украины.
- "Украинское контрнаступление не имеет успехов":
●вроде бы увеличение количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ больших городов;
●вроде бы отсутствие успехов на фронте при больших потерях, тиражирование темы гибели местных Защитников в каждом регионе Украины;
●поиск виновных в воображаемых "провалах" ради дискредитации украинских военачальников и чиновников.
- "Тотальная коррупция":
●вроде бы государство не борется с коррупцией - "бюджет разворовывается, закупки не производятся";
●вроде бы отсутствие наказаний для коррупционеров.
- "Прекрасная" жизнь на оккупированных территориях:
●вроде бы высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым;
●"развитие" инфраструктуры, восстановление разрушенного жилья;
●"свободные" выборы в "единый день голосования" по законам РФ;
●"Украина отказывается от оккупированных территорий" с демонстрацией сфабрикованных документов;
●украинская власть вроде бы "сдает" Купянск.
В ГУР призывают соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам информации.