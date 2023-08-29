В Кремле утвердили новые нарративы, которые будут использовать в информационной войне против Украины, - ГУР МО

25 августа 2023 года в администрации российского диктатора Владимира Путина состоялось совещание по поводу очередного этапа информационной войны в украинском и мировом медиапространствах.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в ближайшее время российская система дезинформации сосредоточится на использовании нарративов о "массовой мобилизации", "неверии украинских партнеров в возможности победы", "провальном контрнаступлении", "тотальной коррупции" и "прекрасной жизни на оккупированных территориях".

"В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко, кремлевские "технологи" и представители медиаресурсов, которые вовлечены в проведение операций в информационной сфере", – говорится в сообщении.

Кремлевские политтехнологи будут использовать следующие темы и нарративы:

Массовая мобилизация":

●вроде бы мобилизации подлежат все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья;

●вроде бы мобилизация касается несовершеннолетних. "Неверие украинских партнеров в возможности победы":

●мнимые "договорняки" о "мире в обмен на территории";

●фейковые политические соглашения: в частности, фабрикование материалов о якобы "тайной договоренности" киевского городского головы Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США о поддержке его на предстоящих выборах Президента Украины. "Украинское контрнаступление не имеет успехов":

●вроде бы увеличение количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ больших городов;

●вроде бы отсутствие успехов на фронте при больших потерях, тиражирование темы гибели местных Защитников в каждом регионе Украины;

●поиск виновных в воображаемых "провалах" ради дискредитации украинских военачальников и чиновников. "Тотальная коррупция":

●вроде бы государство не борется с коррупцией - "бюджет разворовывается, закупки не производятся";

●вроде бы отсутствие наказаний для коррупционеров. "Прекрасная" жизнь на оккупированных территориях:

●вроде бы высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым;

●"развитие" инфраструктуры, восстановление разрушенного жилья;

●"свободные" выборы в "единый день голосования" по законам РФ;

●"Украина отказывается от оккупированных территорий" с демонстрацией сфабрикованных документов;

●украинская власть вроде бы "сдает" Купянск.

В ГУР призывают соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам информации.

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