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В Кремле утвердили новые нарративы, которые будут использовать в информационной войне против Украины, - ГУР МО

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В Кремле утвердили новые нарративы, которые будут использовать в информационной войне против Украины, - ГУР МО
25 августа 2023 года в администрации российского диктатора Владимира Путина состоялось совещание по поводу очередного этапа информационной войны в украинском и мировом медиапространствах.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в ближайшее время российская система дезинформации сосредоточится на использовании нарративов о "массовой мобилизации", "неверии украинских партнеров в возможности победы", "провальном контрнаступлении", "тотальной коррупции" и "прекрасной жизни на оккупированных территориях".

"В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко, кремлевские "технологи" и представители медиаресурсов, которые вовлечены в проведение операций в информационной сфере", – говорится в сообщении.

Кремлевские политтехнологи будут использовать следующие темы и нарративы:

    1. Массовая мобилизация":
      ●вроде бы мобилизации подлежат все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья;
      ●вроде бы мобилизация касается несовершеннолетних.
    2. "Неверие украинских партнеров в возможности победы":
      ●мнимые "договорняки" о "мире в обмен на территории";
      ●фейковые политические соглашения: в частности, фабрикование материалов о якобы "тайной договоренности" киевского городского головы Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США о поддержке его на предстоящих выборах Президента Украины.
    3. "Украинское контрнаступление не имеет успехов":
      ●вроде бы увеличение количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ больших городов;
      ●вроде бы отсутствие успехов на фронте при больших потерях, тиражирование темы гибели местных Защитников в каждом регионе Украины;
      ●поиск виновных в воображаемых "провалах" ради дискредитации украинских военачальников и чиновников.
    4. "Тотальная коррупция":
      ●вроде бы государство не борется с коррупцией - "бюджет разворовывается, закупки не производятся";
      ●вроде бы отсутствие наказаний для коррупционеров.
    5. "Прекрасная" жизнь на оккупированных территориях:
      ●вроде бы высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым;
      ●"развитие" инфраструктуры, восстановление разрушенного жилья;
      ●"свободные" выборы в "единый день голосования" по законам РФ;
      ●"Украина отказывается от оккупированных территорий" с демонстрацией сфабрикованных документов;
      ●украинская власть вроде бы "сдает" Купянск.

В ГУР призывают соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам информации.

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Топ комментарии

  • Vitaliy Mauler 38e56924
    И почему я не удивлен, что "коррупция" это российская пропаганда... Как то плохо с креативом у "зе-манды", могли бы что то новое придумать.
  • Саша Черный c989e64b
    Ну про корупцію правда
  • Игорь Бобровничий
    "Красивая жизнь" на оккупированных территориях только у мародеров, да и то не долго.
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