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Служба в армии РФ с момента вторжения стала более прибыльной, это мотивирует россиян из бедных регионов поступать на службу в армию, - британская разведка

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Служба в армии РФ с момента вторжения стала более прибыльной, это мотивирует россиян из бедных регионов поступать на службу в армию, - британская разведка
Сейчас заработная плата младших офицеров российской армии в 2,7 раза превышает среднюю заработную плату в России. Жителей беднейших регионов России привлекают на войну с Украиной высокими зарплатами.

Об этом говорится в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

Еще 4 февраля 2022 года президент России Владимир Путин отметил, что российский лейтенант получает 81 200 рублей в месяц. В октябре 2022 года он объявил, что даже мобилизованные рядовые солдаты получат 195 000 рублей в месяц.

"Многие младшие офицеры, которые служат в Украине, сейчас получают более 200 000 рублей в месяц. Это в 2,7 раза превышает среднюю заработную плату в России, которая составляет 72 851 рубль", - указывают эксперты.

Они отмечают, что высокая зарплата и дополнительные льготы являются сильным стимулом для военнослужащих, особенно из бедных регионов России, вступать в ряды Вооруженных сил.

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"Однако Россия все еще вряд ли достигнет своих целей по набору добровольцев в ряды Вооруженных сил", - резюмируют в британской разведке.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Прежде, чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать. Маннергейм

    Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин
  • 5 копійок
    На лаптєрейху офіцерів взагалі нема. Їх постріляли більшовики.
  • Nihilist Toxicus
    Розумно ведуть рекрутацію,гроші-то найкращий мотиватор в капіталістичному суспільстві.
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