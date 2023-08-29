Служба в армии РФ с момента вторжения стала более прибыльной, это мотивирует россиян из бедных регионов поступать на службу в армию, - британская разведка
Об этом говорится в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.
Еще 4 февраля 2022 года президент России Владимир Путин отметил, что российский лейтенант получает 81 200 рублей в месяц. В октябре 2022 года он объявил, что даже мобилизованные рядовые солдаты получат 195 000 рублей в месяц.
"Многие младшие офицеры, которые служат в Украине, сейчас получают более 200 000 рублей в месяц. Это в 2,7 раза превышает среднюю заработную плату в России, которая составляет 72 851 рубль", - указывают эксперты.
Они отмечают, что высокая зарплата и дополнительные льготы являются сильным стимулом для военнослужащих, особенно из бедных регионов России, вступать в ряды Вооруженных сил.
"Однако Россия все еще вряд ли достигнет своих целей по набору добровольцев в ряды Вооруженных сил", - резюмируют в британской разведке.