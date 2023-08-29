Украинские воины уничтожили новейшую российскую РЛС "Предел-Е" стоимостью 200 миллионов долларов. ВИДЕО

Украинские подразделения на южном направлении уничтожили новейшую разработку российского ВПК – радиолокационную станцию загоризонтного обнаружения "Предел-Е", ориентировочная стоимость которой 200 миллионов долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кроме нее, была уничтожена также и станция радиоэлектронной борьбы "Леер-2".

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"Предел-Е" – мобильная береговая загоризонтная РЛС повышенной скрытности ВС РФ. Прототип представлен в 2021 году на 10 Военно-морском салоне. Впервые готовый комплекс представлен в июне 2023 года. Стоимость: $200 млн(2023). Заявленный радиус обнаружения кораблей: 400 км. (Было указано, что это достигнуто благодаря использованию эффекта аномального распространения радиоволн, которое происходит в приводимом слое атмосферы в так называемом "волноводе испарения"). "Предел-Е" разработан для оснащения постов береговой системы мониторинга надводной и воздушной обстановки на расстояниях, превышающих радиогоризонт, с целью контроля территории и выявления нарушения границ. Мобильная береговая РЛС "Предел-Е" предназначена для выявления, сопровождения и выдачи целеуказаний по надводным и низколетающим воздушным целям. Система использует активные фазированные антенные решетки (АФАР) и другие технологии, позволяющие, по данным разработчика, увеличивать дальность обнаружения в 10-15 раз по сравнению с дальностью радиогоризонта. Следует подчеркнуть, что точные параметры этой РЛС засекречены.

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