Кремль приказал спецслужбам РФ готовиться к угрозе нового военного мятежа, - росСМИ

В Кремле считают, что после ликвидации главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России существует угроза нового военного мятежа.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на три источника, в том числе чиновника, ранее служившего в силовых структурах, передает Цензор.НЕТ.

По словам собеседников издания, спецслужбы РФ уже работают над тем, чтобы проконтролировать и не допустить подобных "выступлений", которые во главе с Пригожиным "вагнеровцы" устроили в конце июня.

"Танки, которые подошли на расстояние менее 200 км до Москвы, произвели незабываемое впечатление на Владимира Путина, правящего более двух десятилетий. Пригожин не только бросил вызов командованию армии, но и не послушался личного приказа президента, поэтому был признан угрозой режиму", – заявили источники росСМИ.

Отмечается, что Кремль не сможет сохранить ЧВК "Вагнер" в нынешнем виде и ее расформируют.

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"Многие члены ЧВК Вагнера считают, что за (гибелью Пригожина) могут стоять власти. И власть не может игнорировать такие риски", - говорит аналитик International Crisis Group Олег Игнатов.

"Путин хочет более жестко контролировать ЧВК Вагнера, чтобы убедиться, что он не столкнется с повторением кризиса в будущем", - отмечает Натия Сескуриа, научный сотрудник лондонского Royal United Services Institute.

Как сообщал Цензор.НЕТ вечером 23 июня российская армия осуществила ракетный обстрел лагеря ЧВК "Вагнер" В ответ главарь ЧВК объявил о походе на Москву. Вместо этого ФСБ обвинила его в вооруженном мятеже и возбудила уголовное дело.

Позже Пригожин заявил, что его войска зашли в Ростов. Он утверждает, что ЧВК "Вагнер" захватила город и штаб южного округа. Далее Пригожин собирается идти на Москву, чтоб отстранить от власти военное управление РФ.

24 июня Александр Лукашенко по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с Евгением Пригожиним. По результатам переговоров глава ЧВК "Вагнер" заявил, что разворачивает бойцов группировки в полевые лагеря.

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23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ППК "Вагнер" террорист Пригожин.

Вместе с Пригожиным на борту самолета предположительно был один из главарей "Вагнера" Дмитрий Уткин.

По факту падения самолета Пригожина Следствием РФ нарушено дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Ряд телеграмм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер" подтвердила ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "предателей России".

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