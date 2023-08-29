ОК "Південь" о ситуации на Запорожье: Продвижение ВСУ очевидно, россияне отступают

Освобожденный населенный пункт – это возможность закрепиться и построить дополнительные рубежи.

Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Когда сейчас идет непосредственное продвижение наших войск, у врага уже нет шансов закрепить ту надорванную оборону, поэтому через некоторое время она оказывается в статусе прорывной. То есть продвижение наших войск очевидно в географии, оно демонстрирует, что непосредственно силы противника отступают", – объяснила она.

"Именно продвижение Сил обороны - это также очень мощное психологическое давление на врага, что в условиях гибридной войны тоже оружие", - добавила спикер.

По словам Гуменюк, любой населенный пункт – это возможность закрепиться и вокруг него построить дополнительные рубежи обороны, "для того, чтобы не быть выбитыми оттуда, и для того, чтобы крепче и точнее нацеливаться на дальнейшую оборону врага".

Читайте также: Россияне снова запускали ложные цели, их ракеты часто маневрировали, - ОК "Південь"