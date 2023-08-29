Бывший боевик "ДНР", который хотел бежать в непризнанное Приднестровье, задержан в Винницкой области, - СБУ
Об этом сообщил пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, задержан житель города Константиновка на Донетчине. В 2014 году он присоединился к так называемому "славянскому полку" - подконтрольной РФ террористической группировке с востока Украины.
Там его привлекали к "дежурству" на вражеских блокпостах, где он останавливал авто украинских граждан, пытавшихся выехать из временно оккупированной части региона. В ходе таких "остановок" боевики создавали искусственные поводы для похищения людей и "конфискации" их авто", - говорится в сообщении.
Также злоумышленник администрировал несколько прокремлевских групп в запрещенной соцсети "ВКонтакте", в которых агитировал жителей Донбасса вступать в террористическую "ДНР".
Однако еще до начала полномасштабного вторжения РФ он покинул ряды боевиков и скрыто выехал на подконтрольную Украине территорию, где пытался "залечь на дно".
В ходе оперативных мероприятий сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали в одном из приграничных районов Винницкой области. При обыске у задержанного обнаружен мобильный телефон и сим-карты с доказательствами его коммуникации с боевиками "ДНР". Ему сообщили о подозрении за участие в террористической группе или террористической организации.
Злоумышленник под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.