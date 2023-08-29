Бывший боевик "ДНР", который хотел бежать в непризнанное Приднестровье, задержан в Винницкой области, - СБУ

В Винницкой области, вблизи границы с непризнанным Приднестровьем, задержали еще одного боевика террористической организации "ДНР", который длительное время скрывался от правосудия за участие в войне против Украины. Злоумышленник пытался скрыться, чтобы избежать наказания за свои преступления.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, задержан житель города Константиновка на Донетчине. В 2014 году он присоединился к так называемому "славянскому полку" - подконтрольной РФ террористической группировке с востока Украины.

Там его привлекали к "дежурству" на вражеских блокпостах, где он останавливал авто украинских граждан, пытавшихся выехать из временно оккупированной части региона. В ходе таких "остановок" боевики создавали искусственные поводы для похищения людей и "конфискации" их авто", - говорится в сообщении.

Также злоумышленник администрировал несколько прокремлевских групп в запрещенной соцсети "ВКонтакте", в которых агитировал жителей Донбасса вступать в террористическую "ДНР".

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Однако еще до начала полномасштабного вторжения РФ он покинул ряды боевиков и скрыто выехал на подконтрольную Украине территорию, где пытался "залечь на дно".

В ходе оперативных мероприятий сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали в одном из приграничных районов Винницкой области. При обыске у задержанного обнаружен мобильный телефон и сим-карты с доказательствами его коммуникации с боевиками "ДНР". Ему сообщили о подозрении за участие в террористической группе или террористической организации.

Злоумышленник под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.