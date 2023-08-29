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США призывают Россию прекратить преследование крымских татар в Крыму и освободить всех политзаключенных

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США призывают Россию прекратить преследование крымских татар в Крыму и освободить всех политзаключенных
Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил репрессии российскими оккупационными властями в Крыму крымских татар и призвал РФ освободить всех политических заключенных и прекратить оккупацию Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Блинкен написал в X (бывший Twitter).

От имени США он осудил продолжающееся преследование крымских татар российскими оккупационными властями и новую волну массовых арестов и задержаний.

"Россия должна прекратить преследование крымских татар, оккупацию Украины и освободить всех политических заключенных", – подчеркнул Блинкен.

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Топ комментарии

  • Лис Микита 4754e778
    Коли США "закликає" або висловлює "глибоку стурбованість",то в кремлі це сприймають так: ага,сиканули піндоси,зарас ми вам ще ядерною єлдою по губам поводим,щоб остаточно в штанці наложили).
  • Redcar Ukraine
    потім тупнули ніжкою: путіне, геть з України
  • Андрей Ивашкевич
    Всьо? Закликав? Значить все в порядку, чекаєм звільнення. Йду попкорном.
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