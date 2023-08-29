США призывают Россию прекратить преследование крымских татар в Крыму и освободить всех политзаключенных
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Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил репрессии российскими оккупационными властями в Крыму крымских татар и призвал РФ освободить всех политических заключенных и прекратить оккупацию Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Блинкен написал в X (бывший Twitter).
От имени США он осудил продолжающееся преследование крымских татар российскими оккупационными властями и новую волну массовых арестов и задержаний.
"Россия должна прекратить преследование крымских татар, оккупацию Украины и освободить всех политических заключенных", – подчеркнул Блинкен.