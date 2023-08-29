США призывают Россию прекратить преследование крымских татар в Крыму и освободить всех политзаключенных

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил репрессии российскими оккупационными властями в Крыму крымских татар и призвал РФ освободить всех политических заключенных и прекратить оккупацию Украины.