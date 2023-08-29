В оккупированном Северодонецке россияне выносят из квартир украинцев посуду и предметы одежды

В прошлом году российские захватчики выносили из квартир жителей Северодонецка бытовую технику и ценные вещи. Теперь дошел черед посуды и предметов одежды.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

В прошлом году в Северодонецке мародерили преимущественно зажиточные квартиры и дома, вынося оттуда технику и ценные вещи. Но все рано или поздно кончается. Поэтому воровство перешло на более примитивный уровень — воруют посуду и предметы одежды, на которые раньше даже не обращали внимания. А больше и нечего брать", - говорится в сообщении.

Лысогор также сообщил, что оккупированный Лисичанск уже много месяцев остается закрытым городом. Попасть в населенный пункт крайне тяжело – нужна местная регистрация или договоренность с оккупационной администрацией.

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"В преддверии так называемых "первых выборов" эти меры не ослабляют, потому что население, по мнению, россиян, должно отдать голоса. А "своих" посторонних захватчики и так пустят для голосования сколько угодно", - добавил глава Луганской ОВА.