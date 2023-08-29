Сегодня День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины

29 августа в Украине отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Этот день установлен Указом Президента Украины от 23 августа 2019 № 621 для увековечения героизма военнослужащих и добровольцев, отдавших жизнь за Родину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AрміяInform.

Отмечание Дня памяти защитников Украины именно 29 августа избрано не случайно, потому что именно в этот день в 2014 году, во время российско-украинской войны и Иловайской операции произошел мощный прорыв украинской группы войск из российского окружения, где проявился массовый героизм добровольцев и военных, и погибло наибольшее количество украинских воинов.

Те трагические события российско-украинской войны разворачивались на востоке Украины, именно на полях подсолнухов, которые уже созревали. И именно под этими подсолнухами сотни защитников Украины в борьбе с врагом положили свою жизнь на алтарь свободы и независимости нашей страны. Именно поэтому подсолнух должен быть символом Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Ведь Украина для каждого из погибших воинов — это солнце в его душе, которое согревало и вдохновляло защищать свой дом.

Подсолнух – это не просто символ исторического мужества украинских воинов, это символ жизни Украины. С черным, как украинская земля, зернышком, что обязательно прорастет, потому что украинцы и дальше будут возрождаться, сколько бы ни пытались их уничтожить.

Украина сегодня переживает величайшее испытание в новейшей истории — вооруженную борьбу за независимость и территориальную целостность против российского агрессора.

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Современная российско-украинская война продолжается с 2014 года. Широкомасштабное вторжение российских войск в Украину в феврале 2022 года окончательно сорвало маску с агрессивного путинского режима и открыло новую страницу героизма, стойкости и, к сожалению, потерь Украины в борьбе за суверенитет и соборность.

29 августа 2014 года сотни наших защитников в полях под Иловайском положили свои жизни на алтарь свободы и независимости нашей страны. По данным Украинского института национальной памяти, 366 украинских воинов пали там, 429 — получили ранения, 158 — пропали без вести, 300 — оказались в плену. Поэтому символом Дня памяти защитников Украины стал цветок подсолнуха. Он не просто символ исторического мужества украинских воинов, это символ жизни Украины.

29 августа мы вспоминаем не только погибших в Иловайской трагедии, но и десятки тысяч павших защитников и защитниц Украины в современной российско-украинской войне от 2014 года. Они стоят в одном ряду со всеми поколениями борцов за свободу и государственную самостоятельность — от воинов Руси-Украины, рыцарей Константина Острожского, казаков Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницкого и Ивана Мазепы до бойцов Армии Украинской Народной Республики и Галицкой армии Западноукраинской Народной Республики, Антигитлеровская коалиция времен Второй мировой войны, Украинской Повстанческой Армии. Это воинство мужественно одерживало героические победы и отдавало жизнь за украинскую землю.

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В нынешней войне мы платим очень большую цену. Бесспорно, это не единственный день в году, когда вспоминаются павшие и им отдается почет. Однако это возможность всему обществу вместе сделать все возможное, чтобы память о героях была сохранена и укреплена на многие поколения вперед.

Пока идет война, мы не можем знать точное количество погибших, назвать всех поименно или рассказать все истории. Однако уверены, что украинское общество приложит максимум усилий, чтобы погибшие герои остались в нашей памяти не абстрактным образом или цифрой, а получили должное уважение. Чтобы наша память о них была жива и действенна. Чтобы каждый из нас принял участие в защите и победе Украины.

Память о борцах и их подвигах является самой высокой ценностью в шкале нашей национальной идентичности. А вера и уверенность, что в случае гибели на поле боя жертвенность воина будет уважена на государственном уровне, очень важна для поднятия морального духа военнослужащих.