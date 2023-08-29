Резников о срыве поставок для МО на 3,5 млрд грн польской компанией Alfa: Потребуем либо возврата денег, либо снаряды

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал расследование СМИ по срыву поставок для МО польской компанией Alfa.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом он заявил во время пресс-конференции.

По его словам, польская фирма Alfa действительно является одной из иностранных компаний, подписавших контракты с Минобороны.

"Таких фирм много, и, к сожалению, даже влиятельные игроки на рынке далеко не все смогли выполнить подписанные контракты. Есть и сорвавшие поставки украинские фирмы и американские", - сказал министр.

Резников подчеркнул, что уже подано несколько арбитражных исков против этой компании.

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"Эта фирма предложила нам другие виды снарядов, мы сейчас изучаем подходят ли они нам. И дальше либо будем доставлять их, либо будем требовать вернуть предоплату", - сказал глава Минобороны.

Резников также отметил, что Министерство уже выиграло арбитражный суд против другой компании. Это дает ему надежду, что и другие подобные споры министерство выиграет.

Министр также подчеркнул, что больше проблема с украинскими специмпортерами. Это государственные компании, у которых этих денег просто нет. Поэтому будет идти речь о банкротстве.

Ранее сообщалось, что Минобороны заключило несколько контрактов на поставку оружия, боеприпасов и снаряжения с польской компанией Alfa. Однако та сорвала поставки и имеет задолженность более 3,5 млрд грн.

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