Резников о срыве поставок для МО на 3,5 млрд грн польской компанией Alfa: Потребуем либо возврата денег, либо снаряды
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом он заявил во время пресс-конференции.
По его словам, польская фирма Alfa действительно является одной из иностранных компаний, подписавших контракты с Минобороны.
"Таких фирм много, и, к сожалению, даже влиятельные игроки на рынке далеко не все смогли выполнить подписанные контракты. Есть и сорвавшие поставки украинские фирмы и американские", - сказал министр.
Резников подчеркнул, что уже подано несколько арбитражных исков против этой компании.
"Эта фирма предложила нам другие виды снарядов, мы сейчас изучаем подходят ли они нам. И дальше либо будем доставлять их, либо будем требовать вернуть предоплату", - сказал глава Минобороны.
Резников также отметил, что Министерство уже выиграло арбитражный суд против другой компании. Это дает ему надежду, что и другие подобные споры министерство выиграет.
Министр также подчеркнул, что больше проблема с украинскими специмпортерами. Это государственные компании, у которых этих денег просто нет. Поэтому будет идти речь о банкротстве.
Ранее сообщалось, что Минобороны заключило несколько контрактов на поставку оружия, боеприпасов и снаряжения с польской компанией Alfa. Однако та сорвала поставки и имеет задолженность более 3,5 млрд грн.