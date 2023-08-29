За прошедшие сутки подразделения ВМС уничтожили 5 оккупантов, 1 командно-наблюдательный пункт, 5 плавсредств и 27 квадрокоптеров

Входящие в состав группировок военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ВМС ВСУ.

"За прошедшие сутки, подразделениями ВМС ВС Украины уничтожены 5 оккупантов, 1 единица автомобильной техники, 1 наблюдательный пункт, 1 командно-наблюдательный пункт, 5 плавсредств и 27 квадрокоптеров", - говорится в сообщении.

Окончательные потери врага уточняются.

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