За прошедшие сутки подразделения ВМС уничтожили 5 оккупантов, 1 командно-наблюдательный пункт, 5 плавсредств и 27 квадрокоптеров
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Входящие в состав группировок военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ВМС ВСУ.
"За прошедшие сутки, подразделениями ВМС ВС Украины уничтожены 5 оккупантов, 1 единица автомобильной техники, 1 наблюдательный пункт, 1 командно-наблюдательный пункт, 5 плавсредств и 27 квадрокоптеров", - говорится в сообщении.
Окончательные потери врага уточняются.