Украина вернула тела еще 84 погибших защитников
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Тела вернули с временно оккупированных территорий. После идентификации их передадут родным для погребения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
"Сегодня произошла репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины (ВОТ). Таким образом удалось вернуть тела еще 84 защитников", - говорится в сообщении.
Тела защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения.