Воевал против Украины и попал в плен: Сообщено о подозрении жителю оккупированного Крыма

Жителю временно оккупированного Крыма, вступившему в ряды армии РФ, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

В 2021 году житель оккупированного Крыма заключил контракт и вступил в ряды вооруженных сил государства-оккупанта.

"Уже после полномасштабного вторжения России на территорию Украины, будучи в составе российских вооруженных сил, военнослужащий принимал активное участие в боевых действиях против Сил Обороны Украины. Он выполнял задания врага на территории Херсонской и Николаевской областей. Его действия нанесли вред суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности Украины", - говорится в сообщении.

Позже украинские защитники взяли военнослужащего в плен. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ему сообщено о подозрении в государственной измене.

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