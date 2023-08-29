Страны G7 не имеют "единого взгляда" по гарантиям безопасности для Украины, - WSJ

Двусторонние договоренности о гарантиях безопасности от стран "Большой семерки" для Украины могут быть достигнуты только в 2024 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечается, сейчас союзники Украины не имеют "единого взгляда" относительно того, насколько детализированы должны быть такие обязательства.

Кроме того, партнеры должны обсудить с Украиной ее будущие военные потребности. Им нужно будет координировать двусторонние переговоры между западными лидерами и гарантировать, что оборонная промышленность союзников сможет предоставить Украине обещанную военную помощь, не пренебрегая своими потребностями в пополнении запасов и расширении возможностей.

Как уточняют собеседники WSJ, без оказания Украине надежной поддержки вряд ли удастся заставить Россию прекратить войну.

По словам французского чиновника, Франция планирует начать первый раунд переговоров с Украиной о двусторонних гарантиях безопасности в ближайшие недели. Представители США говорят, что надеются провести вторую встречу с Украиной в ближайшие недели. Германия только начала анализировать возможные способы оказания поддержки Украине, и пока не ясно, какие конкретные договоренности будут достигнуты с другими странами.

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WSJ отмечает, что отсутствие двусторонних соглашений между союзниками может стать ключевой проблемой в предоставлении гарантий безопасности для Украины. По мнению журналистов, это может снизить эффективность военной помощи Украине.

Самая большая неопределенность по этому вопросу в Вашингтоне, добавляет WSJ.

По данным издания, европейские союзники готовятся к тому, что долгосрочные обещания администрации президента США Джо Байдена будут слабее, чем они надеялись, или "слишком расплывчатыми" для надежного сдерживания России.

По словам представителя администрации Байдена, одно из предложений состоит в том, чтобы США и Украина договорились о меморандуме о взаимопонимании, не требующем одобрения Конгресса.

Сообщается, что если Вашингтон существенно сократит свою поддержку Украины, Европа вряд ли будет финансово или военноспособна устранить "пробелы".

WSJ пишет, что в европейских столицах выразили опасения по поводу возможной победы в президентских выборах США Дональда Трампа, поскольку он может попытаться сократить помощь Украине.

Также среди европейских чиновников растет обеспокоенность тем, что российский диктатор Владимир Путин будет продолжать войну против Украины до окончания президентских выборов в США в 2024 году в надежде, что победа республиканцев приведет к прекращению военной поддержки Украины.