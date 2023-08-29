Украинская разведка ищет в РФ объекты производства военных БПЛА, чтобы нанести по ним "кинетические" удары, - ГУР МО

Украинская разведка определяет, где на территории РФ производятся компоненты для военных дронов, чтобы затем наносить "кинетические действия" по этим объектам и вместе с партнерами усилить санкции против поставок этих составляющих.

Об этом РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что Россия налаживает "мощное" производство беспилотных летательных аппаратов на своей территории, причем предварительные данные разведки говорят о планах окупантов до конца года изготовить 1300 дронов "Герань-2" (они же Shahed-136).

Пока россияне не способны производить такое количество "шахедов", уточнил Скибицкий.

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"Мы работаем над тем, чтобы понять, где именно производятся БПЛА (ведь в производстве дронов и деталей к ним участвует не одно предприятие) и какова фактическая мощность производства", – добавил представитель ГУР.

По его словам, планы по наращиванию выпуска военных дронов будут "зависеть от успешного кинетического действия" на те объекты, которые участвуют в производстве этих дронов в РФ.

Также успешность планов противника зависит и от того, насколько "мощно" Украина будет работать в тандеме с партнерами по соответствующим санкциям.

"Мы делимся с ними информацией, чтобы определить и закрыть пути поставок компонентов, оборудования, станков, программного обеспечения на территорию России, которые используются именно для производства БПЛА", - подчеркнул Скибицкий.

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