ВСП временно отстранил судью Тандыра от осуществления правосудия

Высший совет правосудия временно отстранил от совершения правосудия главу Макаровского районного суда Алексея Тандыра, сбившего насмерть нацгвардейца Вадима Бондаренко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВСП.

"Высший совет правосудия решил временно отстранить от совершения правосудия судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства по обвинению в совершении уголовного правонарушения", - идет речь.

Решение было принято по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя Генерального прокурора.

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Напомним, в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр, будучи в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения осмотра.

Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отличился освобождением большого количества водителей, управлявших автомобилем в пьяном виде.

27 мая Печерский районный суд в Киеве отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.