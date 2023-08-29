В Литве в акватории Балтийского моря пройдут артиллерийские учения НАТО

У Литві відбудуться дводенні артилерійські навчання бойової групи передових сил НАТО на узбережжі Балтійського моря.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба вооруженных сил Литвы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"29-30 августа на полигоне Кайрю (Kairiu, Клайпедский район) пройдут учения боевой группы передовых сил НАТО, дислоцированной в Литве, в ходе которых принадлежащая боевой группе артиллерийская часть будет вести огонь в акватории Балтийского моря", - говорится в сообщении.

В учениях будут задействованы 155-мм самоходные гаубицы PzH2000 вооруженных сил Германии. Отмечается, что "будет произведено более 100 выстрелов по морским целям, расположенным в 15-25 км от берега".

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Кроме того, будет ограничено судоходство и полеты воздушного транспорта в зоне стрельб, а также доступ на полигон Кайрю.

Отмечается, что "боевые стрельбы на полигоне Кайрю - регулярная часть подготовки артиллеристов, подобные учения регулярно проводят дислоцированные в Литве союзники и литовские солдаты. Гаубицами этого типа также вооружен артиллерийский дивизион пехотной бригады Gelezinis Vilkas ("Железные волки") литовских вооруженных сил под командованием генерала Ромуальда Гедрайтиса".