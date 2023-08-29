Сейчас у РФ около 75 "Кинжалов", оккупанты меняют тактику ударов, - ГУР МО

За месяц россияне могут производить около шести баллистических ракет "Кинжал".

Об этом в интервью РБК-Украина заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается "Кинжалов", их запасы сейчас составляют примерно 75 единиц. Россияне очень дорожат этими ракетами не только из-за относительно небольшого количества, но и потому, что, по нашим расчетам, противник может производить не более 6 единиц в месяц - по крайней мере, так предусмотрено их планом", - объяснил он.

Также, отметил Скибицкий, кроме шести "Кинжалов", россияне в общей сложности запланировали выработать в августе 30 баллистических ракет "Искандер-М", 12 крылатых "Искандер-К", 20 "Калибров", около 40 "Х-101". Также рашисты усовершенствуют крылатые ракеты Х-22, переработанные образцы имеют новый индекс – Х-32.

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"По нашим данным, россияне могут поставлять не более 10 единиц таких модернизированных ракет ежемесячно. Из-за ограниченности запасов и производства определенных видов ракет мы и видим, насколько меняется тактика вражеских ударов. Во-первых, речь идет о чередовании разного класса ракет. Во-вторых, россияне теперь более тщательно выбирают цели и значительное внимание уделяют определению маршрутов пролета крылатых ракет и БПЛА с целью преодоления нашей системы ПВО. В-третьих, они стали быстрее принимать решение о нанесении ударов. Например, когда они получают информацию о необходимости срочного поражения цели, тогда применяются более точные скоростные ракеты, которые нашим подразделениям противовоздушной обороны труднее сбить, как это, например, было недавно в Чернигове, где ударили крылатой ракетой "Искандер-К", - добавил представитель ГУР МО.

Скибицкий также рассказал, что ракетные бригады "Искандеров" расположены вдоль всей границы – в Ростовской, Курской, Белгородской областях, а также на оккупированных территориях, в частности, в Крыму.

"Враг учится, начинает применять новые подходы и тактические приемы. И вероятнее всего, сейчас россияне меняют методику выбора целей на нашей территории", - подытожил он.

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