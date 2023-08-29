Компания COSMOLOT направила более 1 млрд грн в госбюджет в I полугодии 2023 года (реклама)
COSMOLOT остается одним из весомых налогоплательщиков среди онлайн-казино и продолжает поддерживать экономику страны. Также приоритетом компании является благотворительная деятельность и социальные инициативы.
В 2022 году COSMOLOT инициировала создание military-tech проекта Brave Inventors. Деятельность платформы Brave Inventors нацелена на развитие украинского технологического изобретательства, в частности, изобретательства военных разработок. На платформе уже представлено более 50 эффективных военных изделий, получивших широкую огласку в украинских и международных СМИ. Цель Brave Inventors – усилить фронт новейшими технологиями и развить украинское изобретательство для приближения Победы.
Также COSMOLOT создает крупнейший авиафлот ударных дронов Cosmolot Airlines. Это 50 модернизированных ударных БПЛА Punisher с инновационной технологией, устойчивой к РЭБ. Первые боевые птички уже готовятся к передаче на фронт, чтобы эффективно уничтожать врага.
Компания продолжает оказывать точечную помощь военным и гражданским, донатить в благотворительные фонды и приобщаться к сборам. Общая сумма благотворительной помощи от компании с началом полномасштабного вторжения составила уже 100 млн грн.
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