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Компания COSMOLOT направила более 1 млрд грн в госбюджет в I полугодии 2023 года (реклама)

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Компания COSMOLOT направила более 1 млрд грн в госбюджет в I полугодии 2023 года (реклама)
За первое полугодие 2023 года украинская компания COSMOLOT уплатила в госбюджет около 1,040 млрд грн. Из них 23.4 млн грн – это лицензия, свыше 802 млн грн налог на прибыль и доход и 214 млн грн других налогов.

COSMOLOT остается одним из весомых налогоплательщиков среди онлайн-казино и продолжает поддерживать экономику страны. Также приоритетом компании является благотворительная деятельность и социальные инициативы.

В 2022 году COSMOLOT инициировала создание military-tech проекта Brave Inventors. Деятельность платформы Brave Inventors нацелена на развитие украинского технологического изобретательства, в частности, изобретательства военных разработок. На платформе уже представлено более 50 эффективных военных изделий, получивших широкую огласку в украинских и международных СМИ. Цель Brave Inventors – усилить фронт новейшими технологиями и развить украинское изобретательство для приближения Победы.

Также COSMOLOT создает крупнейший авиафлот ударных дронов Cosmolot Airlines. Это 50 модернизированных ударных БПЛА Punisher с инновационной технологией, устойчивой к РЭБ. Первые боевые птички уже готовятся к передаче на фронт, чтобы эффективно уничтожать врага.

Компания продолжает оказывать точечную помощь военным и гражданским, донатить в благотворительные фонды и приобщаться к сборам. Общая сумма благотворительной помощи от компании с началом полномасштабного вторжения составила уже 100 млн грн.

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Топ комментарии

  • Деніс Войцеховський
    Коли під час війни в країні знаходиться стільки йолопів, що грають у азартні ігри, що одних тільки офіційних податків з цього аж на цілий мільярд набралось...
  • Small Jerboa
    Це означає, що "розумні українці" якім "гірше не буде", за час повномаштабної війни витратили на азартні ігри понад шість мільярдів гривен! (тільки в цій компанії)
  • Aleksey NotBad
    Мдя...рекламировать эту контору, которая наживается на сумасшедших, неспособных сдерживать свой азарт.
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