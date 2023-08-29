Чехия проверяет деятельность Raiffeisen Bank из-за работы в РФ
Об этом сообщает Чешское телевидение, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что жалобу против банка подала Ассоциация прав граждан и предпринимателей, которая подозревает финансовое учреждение в поддержке терроризма и финансировании агрессии из-за того, что она осталась на российском рынке и платит там налоги.
Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International является крупнейшим европейским банком, еще оставшимся в России.
Российское представительство банка сообщило о росте прибыли на девять процентов в первой половине 2023 года. На это обращает внимание Либор Малечек, инициатор жалобы. "Как это возможно, чтобы мы вдруг обнаружили в бухгалтерских документах, что они отдают сотни миллионов на терроризм, в поддержку военной машины?" – заметил Малечек.
Также группа клиентов банка в Чехии запустила петицию за выход банка из РФ.
"Идея расплачиваться той же платежной картой, как, образно говоря, поставщик военной техники для российской армии для нас невыносима", – заявил автор петиции Ладислав Пелцл.
В то же время австрийская группа уверяет, что "настроена на дальнейшее сокращение деловой активности в России", однако всячески затягивает. В начале августа генеральный директор RBI Иоганн Штробль заявил, что считает возможным отделение своего дочернего банка в России от материнской группы не раньше конца декабря, хотя ранее речь шла о конце сентября.