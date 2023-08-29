Чехия проверяет деятельность Raiffeisen Bank из-за работы в РФ

Национальный центр борьбы с терроризмом Чешской Республики начал расследование австрийской группы Raiffeisen Bank International, которая продолжает работать на территории России.

Об этом сообщает Чешское телевидение, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что жалобу против банка подала Ассоциация прав граждан и предпринимателей, которая подозревает финансовое учреждение в поддержке терроризма и финансировании агрессии из-за того, что она осталась на российском рынке и платит там налоги.

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International является крупнейшим европейским банком, еще оставшимся в России.

Российское представительство банка сообщило о росте прибыли на девять процентов в первой половине 2023 года. На это обращает внимание Либор Малечек, инициатор жалобы. "Как это возможно, чтобы мы вдруг обнаружили в бухгалтерских документах, что они отдают сотни миллионов на терроризм, в поддержку военной машины?" – заметил Малечек.

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Также группа клиентов банка в Чехии запустила петицию за выход банка из РФ.

"Идея расплачиваться той же платежной картой, как, образно говоря, поставщик военной техники для российской армии для нас невыносима", – заявил автор петиции Ладислав Пелцл.

В то же время австрийская группа уверяет, что "настроена на дальнейшее сокращение деловой активности в России", однако всячески затягивает. В начале августа генеральный директор RBI Иоганн Штробль заявил, что считает возможным отделение своего дочернего банка в России от материнской группы не раньше конца декабря, хотя ранее речь шла о конце сентября.