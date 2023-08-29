Эрдоган может встретиться с Путиным 4 сентября в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным 4 сентября в Сочи.

Об этом пишет издание Middle East Eye со ссылкой на три источника, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что лидеры Турции и России планируют обсудить Черноморскую зерновую инициативу, которую РФ сорвала в прошлом месяце. Анкара стремится содействовать возвращению Москвы к этому соглашению.

Кроме того, Эрдогана волнуют и двусторонние вопросы, такие как импорт природного газа из России.

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Эрдоган и Путин встретятся 8 сентября.

Заметим, что The Telegraph сообщал о переговорах России с Турцией и Катаром об альтернативном "зерновом соглашении" без привлечения Украины.

Ранее сообщалось, что Путин может посетить Турцию в августе для обсуждения вопроса возобновления "зернового соглашения" и обмена пленными.

Однако недавно Эрдоган заявил, что рассчитывает на личную встречу с Путиным в сентябре, а позже в Кремле заявляли, что "есть понимание", что встреча состоится в скором времени.